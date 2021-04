Rai, "vietato parlarne". Una circolare per zittire Fabio Fazio (e non solo): esplode il bubbone a Viale Mazzini

08 aprile 2021 a

a

a

La Rai silenzia conduttori e ospiti. Guai infatti parlare della concorrenza durante una trasmissione in onda sulla tv di Stato. Il monito - stando a quanto riportato da Davidemaggio.it - sarebbe arrivato dopo alcune "promozioni" di realtà televisive esterne al servizio pubblico. Vale anche per Fabio Fazio che nelle scorse settimane aveva lanciato Lol, programma di Amazon Prime. Una svista durante Che tempo che fa in occasione dell'ospitata di Fedez, che di quel programma è proprio il conduttore, costa caro a tutta Viale Mazzini. Ma Fazio è in buona compagnia. A parlare del programma Lol anche Mara Maionchi a Soliti Ignoti, proprio alla vigilia del lancio delle puntate.

"Non se ne è neppure resa conto". Morte della sorella, lo straziante racconto di Christian De Sica

Fedez sul programma di Rai 3 aveva sponsorizzato anche un'altra campagna. Questa però ben più importante. In piena pandemia il rapper assieme alla moglie Chiara Ferragni ha dato il via a una raccolta fondi per la costruzione del reparto Covid all'ospedale San Raffaele di Milano. "Sono contento della scia di positività che ha lasciato questa campagna che va oltre il piccolo grande miracolo che sono riusciti a fare al San Raffaele - aveva commentato ai microfoni di Fazio -, la scia è rappresentata dalla nascita di una solidarietà importante, visto che dopo la nostra sono nate decine di raccolte fondi".

"Sorge spontanea una domanda". Dagospia, il più brutale dei sospetti sulla Marcuzzi da Fazio

Un impegno non esente dalla fatica: duecento ore di lavoro e due giorni di allestimento. La raccolta fondi è stata lanciata lo scorso 9 marzo con una donazione di 100.000 euro e si è chiusa con poco più di 4,3 milioni di euro raccolti, di cui il primo milione raggiunto in pochissime ore. Un vero e proprio successo.

"Mezzocu***, sai cosa vogliono darti?". Striscia, che umiliazione per Fabio Fazio: la bordata della Littizzetto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.