Carlo Conti "se l'è vista brutta". Dramma-coronavirus, ciò che non sapevamo sul ricovero: una spaventosa testimonianza

Bisogna riavvolgere il nastro di qualche mese, a quando Carlo Conti prese il coronavirus e battagliò con la malattia. Il popolare conduttore, che in quel momento era al timone di Tale e Quale Show (il programma in onda su Rai 1), fu costretto al ricovero in ospedale. Una battaglia, quella di Carlo Conti, poi vinta con grande coraggio. Ma non è stato semplice, affatto.

Infatti, ora, a raccontare qualcosa in più circa quanto accaduto in quei giorni, ecco Roberto Alessi, che ne parla sulle pagine dell'ultimo numero di Novella 2000, il settimanale che dirige: "Avercene di uomini così", esordisce il direttore. Il quale poi aggiunge: "Se l'è vista brutta". Insomma, Carlo Conti ha rischiato più di quanto avessimo immaginato fino ad oggi.

Alessi, sul conduttore spende belle parole: "Mi è sempre piaciuto Carlo, ma da quando ho letto una sua recente intervista mi piace ancora di più". E ancora, il direttore di Novella 2000 rimarca: "Ha raccontato che con il suo compagno di stanza bastava scambiarsi un sorriso per lanciarsi un messaggio". Il conduttore, sul compagno con cui condivideva la stanza in ospedale, aveva recentemente spiegato: "Ci scambiamo anche oggi messaggi io e Nello. Con la mia notorietà gli sono stato utile per convincersi che si trovava nel posto giusto". Parole apprezzatissime da Roberto Alessi, che conclude scrivendo: "Capite, ora, perché mi piace ancora di più?".

