Loredana Lecciso e il ballerino di Amici, "feeling ballerino". Notizie riservate da casa Carrisi

Alessandro Cavallo di Amici e Loredana Lecciso: spunta un feeling ballerino. I due, infatti, sono protagonisti di una performances. La compagna di Al Bano, da sempre con il pallino della danza nel cuore, e il concorrente del talent di Maria De Filippi hanno realizzato una coreografia. Notizia blindata fino a poco fa. Poi si sono diffuse voci in Rete. E non è il primo caso: a quanto pare molti giovani emergenti hanno avuto esperienze professionali con personaggi famosi. Ed è proprio il caso di Cavallo. Che è riuscito a convincere la Lecciso ad esibirsi in un ballo che potrebbe presto diventare virale. Mistero, per adesso. Vedremo la Lecciso nuovamente in pista? Per molti sarebbe un sogno. "Incrociamo le dita", svela una fonte segreta - molto vicina alla coppia.

Ma Loredana, che da tempo si è messa in gioco anche con la danza, sfoggia un fisico mozzafiato sui social. Sempre impeccabile. Sempre perfetta. E lo sanno bene i suoi followers, che la riempiono di like. Ora, però, sorge un dubbio: Loredana torna in tv puntando sulla danza? Mistero. Non si sa nulla. Sarebbe un bel colpo: indimenticabile il suo periodo a Buona Domenica quando era ospite fissa di Maurizio Costanzo.

Ora, però, dal quartier generale di Cellino non trapela nulla in merito a progetto futuri di Loredana. Che è legatissima ad Al Bano: la loro storia d’amore va a gonfie vele. Sono nati due figli: Jasmine e Bido. La prima ormai lanciata verso la musica, dopo la partecipazione a The voice senior e l’uscita del primo singolo Ego, il secondo studia (sembra che non sia interessato al mondo dello spettacolo).



