Talk politici in crisi di ascolti? "Qual è il vero motivo", una voce pesantissima

Guardando, per motivi professionali, ogni giorno gli ascolti dei programmi tv, mi chiedo: perché questa stanchezza dei talk politici? Può darsi che sarà anche una stanchezza della politica, non c'è dubbio. Però è vero che, rispetto al passato, i talk che erano un appuntamento immancabile, sono diventati un appuntamento e basta.

A proposito di appuntamenti, è sempre molto gradito quello con Alberto Angela, che ha una grande capacità di raccontare. Adesso è il mercoledì su Raiuno, alle 21.25, con un suo cavallo di battaglia Ulisse-Il piacere della scoperta. La tv è anche racconto, narrazione e non sono poi moltissimi quelli che sono capaci di frequentare questo percorso, vorrei dire questa "disciplina". Facevo un conto: Iva Zanicchi ha 81 anni, Mara Maionchi 80, Piero Angela 92. Rispetto a loro, Carlo Conti, con i suoi 60 sembra un ragazzo. Non voglio dire che la tv aiuti ad invecchiare bene, ma è un dato di fatto, in quanto non so quante altre discipline portino a 80 anni in buona salute, di fisico e di testa.

Segnalo un libro postumo di Gigi Proietti 'Ndo cojo cojo. Sono appunti di Gigi, poesie, invettive, battute. Le hanno raccolte le figlie e mi sembra abbiano fatto un omaggio bello al loro padre grandissimo. Leggo che ci sono litigi in corso in un programma di Raidue, per chi continuerà ad esserci e chi no. Non è il caso di litigare. Dobbiamo tutti ringraziare il destino che ci consente ancora di andare davanti a una telecamera e quella telecamera si accende. Il litigio non porta a niente, forse soltanto che la telecamera non si accende.

