Alessia Marcuzzi, "ho il cuore spezzato". Il lutto improvviso che la fa crollare

Il lutto di Alessia Marcuzzi è il lutto di una intera generazione di donne che erano adolescenti a fine anni 80. La morte di Nick Kamen, modello e cantante ("one hit wonder" con il tormentone Each time you break my heart) ma soprattutto sex symbol grazie all'iconico spot per i jeans Levi's in lavanderia, ha dato una botta di nostalgia a tutti i social. Anche perché l'ex pupillo di Madonna se n'è andato a soli 59 anni, colpito da tumore, ed era sparito dal mondo dello spettacolo da molti anni. Tutti ingredienti che aumentano l'impatto emotivo della sua scomparsa sul grande pubblico.

"La mia prima cotta... Ero proprio pazza di lui - scrive su Instagram la conduttrice delle Iene, insieme a Nicola Savino e Gialappa's Band, affranta, condividendo un video di Kamen -. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un viaggio. I pianti, i sogni... Esisteva solo lui. Pazza d’amore. Come la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi degli anni 80/90". "Ho il cuore spezzato", ammette poi senza timore di apparire troppo sdolcinata.

E che il dolore e lo choc siano sinceri lo testimonia poco dopo, condividendo un altro video su Instagram, stavolta del pezzo I promised myself. "Cantatela con me... adesso. Vorrei sentirvi per ricordare la mia adolescenza e ritornare per un attimo in quel momento preciso. Quando la cantavamo con lui. E mi mancano quegli anni, tremendamente. Perche’ erano gli anni in cui sognavo".

