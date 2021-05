Maurizio Costanzo, la struggente frase su Maria De Filippi: "Come voglio morire", mai così intimo

13 maggio 2021 a

a

a

Il prossimo agosto, Maurizio Costanzo compirà 83 anni, 43 primavere in più del suo eterno Maurizio Costanzo Show. Tempo di bilanci, per il conduttore, che si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui Costanzo si sbottona su politica, televisione, errori, scelte e vita privata. Ovviamente, parla anche di Maria De Filippi, con la quale ha festeggiato lo scorso 28 agosto le nozze d'argento. E sulla moglie spende una frase toccante: "Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria...".

Video su questo argomento Anziani legati con i lacci nelle case di riposo del Piemonte: "Non c'è fine allo sdegno"

E ancora, Costanzo ha spiegato: "Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più", ammette. Il segreto del loro amore eterno? Nessuno, "capita o non capita. Succede che esci senza ombrello e poi piove, o invece che esci e te lo sei portato. Succede", spiega.

Video su questo argomento Gli orchestrali che applaudono gli spettatori: perché cinema e teatri devono stare aperti

Dunque, una battuta sui figli Saverio e Camilla e sui legami familiari: "Sono solidissimi. Tutti i giovedì pranzo con Saverio e Camilla". Sull'essere nonno di quattro nipoti, il conduttore spiega: "È splendido. Ora la pandemia rende difficile vedersi. Ma essere nonni è meraviglioso". Infine Gabriele, il figlio adottato con Maria De Filippi: "Altro legame familiare intenso. Lui lavora con Maria, sono unitissimi. Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò “papà” per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo", conclude Maurizio Costanzo.

Video su questo argomento Quindici francesi chiusi in una grotta. E non volevano andar via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.