Alessia Marcuzzi, ore di terrore: furto di identità, truffa e minacce di morte. Quel terribile sospetto

Momenti di ansia, paura e preoccupazione per Alessia Marcuzzi, che racconta al settimanale Oggi il dramma di cui è stata vittima. Già, perché ha scoperto che era al centro di un furto di identità: qualcuno, sul web, si spacciava per lei e cercava di portare a segno delle truffe. Il tutto è accaduto su Twitter, così come racconta la conduttrice delle Iene.

"Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso", spiega la Marcuzzi nell'intervista al rotocalco. "Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti", sottolinea la Marcuzzi.

Ma il furto d'identità non è stata l'unica brutta esperienza che internet ha riservato ad Alessia. Infatti, aggiunge anche: "Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale", conclude Alessia Marcuzzi. Insomma, i terribili effetti collaterali della notorietà.

