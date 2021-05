Heather Parisi, "mentre ero in tv con Pippo Baudo". Il suo dramma privato: botte e umiliazioni, chi era il mostro

23 maggio 2021 a

a

a

Anni di violenze fisiche, morali e psicologiche. Heather Parisi affida al Corriere della Sera la sua drammatica confessione. Nel suo migliore periodo professoionale, quello di Fantastico e del successo nella tv italiana, la ballerina americana viveva in realtà un incubo: "All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura".

"Irriconoscibile, semi-paralizzata". Delirio o orrore? Heaterh Parisi: "Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino"

Non era amore, ma un rapporto tossico. "Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente". Heather Parisi aveva scoperto un ammanco mostruoso sul suo conto corrente, che aveva lasciato da gestire al compagno e di fatto era stata truffata anche dalle "persone viscide" del mondo dello spettacolo che la circondavano. Anche a causa di questi traumi e di una "infanzia difficile" ha sofferto di bulimia fino al 2006. "Mia madre ha 84 anni, non voglio farla soffrire e non dirò altro. Mio padre l'ho conosciuto davvero solo a 28 anni. Sono andata a cercarlo e ho capito che avevo preso per buone tante bugie sul suo conto".

Il pesantissimo silenzio di Heather Parisi sul fidanzato di sua figlia: "Pare che i loro rapporti...", la bomba del re del gossip

Tema decisamente più leggero quello dei frequenti scontri con Lorella Cuccarini, la "più amata dagli italiani". "Non è rivalità - ironizza -: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri sui diritti civili". Ora, con il nuovo compagno, finalmente la serenità: "Vado a letto la sera ridendo, mi sveglio la mattina sorridendo. Mi sento fortunata, dopo tutto quello che ho subito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.