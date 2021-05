Amici, per Lorella Cuccarini è già finita? Un silenzio pesante e quell'indiscrezione a Mediaset

18 maggio 2021 a

a

a

È tempo di bilanci per il cast di Amici 20, che ha raccolto un clamoroso successo in termini di ascolti. La finale ha visto trionfare Giulia Stabile, prima ballerina nella storia del programma ad essere incoronata vincitrice. Tra gli insegnanti una delle novità più liete è stata Lorella Cuccarini, che si è integrata benissimo: anche stavolta Maria De Filippi ha saputo scegliere con cura. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Cuccarini si è detta molto soddisfatta del suo esordio all’interno della scuola.

"Ho scoperto la sua fragilità". Arisa, ciò che non hanno mandato in onda ad Amici: la rivelazione della Cuccarini

“È andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa - ha dichiarato - mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me. Tante bambine e ragazzine mi hanno scoperto proprio come prof. Mi hanno riempito di affetto sui social”. E quindi la rivedremo ancora nelle vesti di insegnante di Amici? “Vediamo - è stata la sua risposta - con Maria non ne abbiamo ancora parlato. Sicuramente posso dire che mi sono appassionata alle dinamiche del programma. Ma quello che sarà, poi, nessuno sa. Porto avanti solo cose che mi emozionano, proprio come in questo ruolo in cui ero un tassello dello show”.

Cuccarini-De Martino, al centro dello studio succede di tutto: mai visti così | Video

La Cuccarini ha anche parlato della rivalità con Alessandra Celentano che ha infiammato il programma: “Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione”.

"Cos'è successo". Arisa, sfregio dall'ex allievo di Amici: davanti a tutti quel gesto dopo l'eliminazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.