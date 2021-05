Carlo Verdone, strazio in diretta: "Mi sono stancato, mi hanno appena detto che è morta". Addio a Fiorenza di "Un sacco bello"

27 maggio 2021 a

Lutto nel cinema italiano: è morta a 57 anni Isabella De Bernardi, stroncata da un male incurabile. Attrice, poi pubblicitaria, era la indimenticabile Fiorenza di Un sacco bello, la fidanzata hippy e maleducata di Carlo Verdone che prendeva a male parole un altrettanto indimenticabile Mario Brega. Figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi (che in coppia con Leo Benvenuti firmò molte delle più famose commedie all'italiana del cinema degli anni 60), Isabella non ha avuto una carriera folgorante sul grande schermo, ma fondamentalmente le sono bastati pochi minuti e una battuta per entrare nella storia: "Guarda che io a mi padre gli ho già sputato in faccia. Attento fascio che nun ce metto niente", pronunciata rigorosamente in romanesco e con gomma da masticare, di fronte a un esterrefatto Brega, papà di Verdone e "comunista così".

Dopo Un sacco bello, la De Bernardi ha recitato anche in altri due film di Verdone, Borotalco (1982) e Il bambino e il poliziotto (1989), e con Alberto Sordi (Il marchese del Grillo nel 1981 e Io so che tu sai che io so nel 1982). Dopo il cinema, un'altra vita lontana dalle macchine da presa, come art director dell'agenzia Young&Rubicam.



Commosso e commovente il ricordo di Verdone, su Instagram. "Devo essere sincero, mi sono stancato di fare necrologi. È un po' di tempo che stiamo perdendo un sacco di persone che conosciamo e a cui abbiamo voluto bene - esordisce l'attore e regista romano -. Oggi mentre giravo mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi, la Fiorenza di Un sacco bello, non c'è più. Resterà sempre per me una cara amica, una attrice che mi ha esaltato un scena importante, resterà per sempre nellla storia per quella battuta. Riposa in pace Isabella, ti mando un bacio enorme".

