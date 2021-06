Mara Venier, il dramma dell'intervento finito in disgrazia: pronta la denuncia, il caso si complica

09 giugno 2021 a

Mara Venier è tornata a casa. La conduttrice di Domenica In è stata vittima infatti di un intervento dentistico andato storto. Al danno è stata messa una pezza in tempo dal chirurgo Maxillo Facciale Valentini Valentino. La Venier è già sul piede di guerra ed ha già preparato una denuncia a carico del dentista che l’ha costretta ad un secondo ricovero, con conseguente intervento d’urgenza effettuato da Valentini Valentino.

La Venier tornerà così alla guida di Domenica In, non questa Domenica, 13 giugno, ma non per colpa dell'operazione ma per via degli Europei 2021 di calcio. Uno stop già previsto e non dovuto alle complicazioni relative alla sua salute. Dovrebbe essere così regolarmente al timone del talk pomeridiano di Rai Uno domenica 20 e 27 giugno, ossia nelle ultime due puntate della stagione. Dopodiché condurrà l’attesissima serata Una voce per padre Pio prevista su Rai 1 per il 4 luglio.

Ma che qualcosa non fosse andato per il verso giusto con la prima operazione ai denti lo si è capito quando nella scorsa puntata di Domenica In, la Venier aveva parlato di “trauma psicologico. Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito”, spiegava a Domenica In, dopo aver messo al corrente il suo pubblico della doppia operazione ai denti subita. Adesso il danno pare essere stato riparato da un chirurgo di fiducia. La Venier dovrebbe così restare ferma queste domenica per Euro2020 e tornare in video per le ultime due puntate della stagione di Domenica In.

