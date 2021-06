Barbara D'Urso, uno sfogo durissimo: "Vandali, non siamo questa roba". La foto-scandalo che la scatena

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

“Questo non è vandalismo, ma l’ennesima aggressione omofoba!”, Barbara d’Urso è una furia sui social. E torna a difendere, senza mezzi termini, chi è vittima di attacchi omofobi. Sui social mostra ai suoi follower un’altra panchina imbrattata con scritte che dovrebbero far vergognare gli autori. La conduttrice di Mediaset, riconfermata alla guida del suo Pomeriggio 5, sbotta per davvero. E scrive. "Perché? Questo non è vandalismo, anche questa è un’aggressione omofoba!”.

Barbara d’Urso sta portando avanti una battaglia da oltre 15 anni a favore dei diritti LGBTQ ed ha invitato anche il mondo della politica a riflettere sull'importanza di una legge che metta fine alle discriminazioni. “L’Italia non può essere anche questo”, urla la d'Urso. “L’Italia non può essere ancora questo…#pride #pridemonth2021 #ddlzan #loveislove”, non sono mancate le risposte dei followers.

E mancano pochi mesi al ritorno di Carmelita su Canale 5, il suo Pomeriggio 5 è stato riconfermato e dovrebbe esserci anche un programma in prima serata per lei. Si parla dello show dei record, che ha condotto in passato nel 2008. Adesso, potrebbe tornare alla guida di quel format assicurandosi una prima serata sulla Rete ammiraglia del Biscione. Anche per quanto riguarda Pomeriggio 5 si tratta di programma seguitissimo, con picchi di share del 17-18% che fanno tremare molto spesso la concorrenza. Ci saranno novità? Mistero per adesso. La notizia sicura è che Barbara continuerà la sua battaglia di civiltà in ogni modo e con tutti gli strumenti a disposizione. Una vera mission molto importante a cui non rinuncerà mai. Un esempio di democrazia e civiltà.

