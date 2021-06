Barbara D'Urso "ridimensionata"? Ma quando mai, il piano-Mediaset: che (nuovo) format le affidano

Francesco Fredella 08 giugno 2021 a

Per Barbara d'Urso Mediaset starebbe pensando ad un nuovo show. La regina degli ascolti di Cologno Monzese, che ha chiuso in bellezza i suoi programmi (l'ultimo in ordine cronologico è Pomeriggio 5 con share del 18% circa), potrebbe tornare alla conduzione de Lo show dei record, un programma tanto caro al Biscione e che proprio Carmelita in passato aveva condotto nel 2008. Un piccolo rewind: la d’Urso rimase al timone del talent nel 2009 e poi toccò a Paola Perego, Gerry Scotti e Teo Mammucari condurre quel programma (che nel 2018 è stato riproposto su Tv8 con il titolo La Notte dei Record, con al timone Enrico Papi).

Si tratta di un'indiscrezione per adesso. Nulla di più. Ma i fan della d'Urso sono già al settimo cielo. A Cologno Monzese, in queste ore, sono giorni frenetici: riunioni su riunioni per delineare i nuovi palinsesti. Rebus su Domenica Live e a Live–Non è la d’Urso (il talk della domenica sera che per diverse stagioni televisive ha mantenuto la leadership degli ascolti, mettendo ko i comptetitors Fazio e Giletti.

I piani Mediaset per la stagione 2021/2022 sembrano chiari: il Biscione non rinuncia affatto alla d'Urso, che ai tempi dello Show dei Record toccò cifre superiori al 26% (con picchi fino al 32,16%). Ed anche con Live non è la d'Urso i picchi di share sono stati altissimi, intorno al 22- 25% con circa 3 milioni di spettatori incollati alla tv in un momento difficilissimo per il Paese. Live, lo ricordiamo, è stata la prima trasmissione ad andare in onda senza pubblico in piena Pandemia.

