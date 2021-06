Michele Merlo di Amici, cosa c'è dietro il no del prete: "Perché non può celebrare la messa", lo sfogo del papà nel giorno dei funerali

18 giugno 2021 a

Nuova dolorosa polemica intorno a Michele Merlo, l'ex cantante di Amici col nome d'arte Mike Bird morto a soli 28 anni per leucemia fulminante. Nel giorno dei funerali a Rosà, in provincia di Vicenza, il padre ha denunciato al Giornale di Vicenza la decisione del parroco locale di non celebrare l'ultima messa di suffragio. Motivo? Questioni legate al coronavirus e alla sicurezza dei partecipanti.

"Il parroco – ha spiegato il padre di Michele – ritiene che non sia possibile celebrare l'intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a Don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo". Don Carlo è un religioso bolognese, amico di famiglia dei Merlo.

Proprio a Bologna è stata allestita la camera ardente nei giorni scorsi, con tantissimi fan, amici, e colleghi vip a accorsi per rendere omaggio allo sfortunato giovane, la cui causa di morte è ancora al vaglio degli inquirenti. Il sospetto, infatti, è che la leucemia fulminante che l'ha stroncato per emorragia cerebrale fosse stata sottovalutata al pronto soccorso in cui il ragazzo si era recato, in preda a fortissimo mal di testa e mal di gola, e da cui era stato allontanato senza troppi complimenti. Anzi, secondo i genitori i medici lo avevano rimandato a casa considerando i dolori frutto di semplici "placche alla gola" e accusando Michele di "intasare" il pronto soccorso per nulla. Oggi pomeriggio, dunque, i funerali che si celebreranno allo stadio comunale "Toni Zen" di Rosà alle ore 17.

