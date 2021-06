Michele Merlo di Amici, Maria De Filippi assente al funerale: motivo sconvolgente

20 giugno 2021 a

a

a

Ai funerali di Michele Merlo non ha partecipato Maria De Filippi. L'ultimo saluto del 28enne ex cantante di Amici stroncato da una leucemia fulminante è stato organizzato nello stadio Tony Zen di Rosà, cittadina di Vicenza di cui era originaria la famiglia del giovane e sfortunato artista. L'assenza della sua mentore, la donna che ha puntato su di lui ancora sconosciuto consacrandolo nel talent di Canale 5, non è però una mancanza di rispetto. Tutt'altro. Secondo quanto riporta una indiscrezione di Fanpage.it, infatti, la De Filippi avrebbe preferito evitare passerelle pubbliche, che soprattutto nel suo caso avrebbero corso il rischio di oscurare mediaticamente un momento così intimo e straziante. Per questo motivo Maria avrebbe già deciso di fare un gesto privato, lontano da telecamere e obiettivi dei fotografi: si recherà nei prossimi giorni direttamente a casa di mamma e papà di Michele, per un saluto commosso.

"Ho notato una cosa nella foto della Meloni con il papà di Michele Merlo". Guardate il polso: dettaglio straziante, il giorno dei funerali | Foto



Già alla notizia della drammatica morte di Michele, che potrebbe aver pagato la leggerezza con cui i medici del pronto soccorso a cui si era rivolto per fortissimi mal di testa e mal di gola, potrebbero aver valutato i sintomi, scambiandoli per semplici "placche", la De Filippi aveva ricordato il suo ex allievo con affetto e dolore: "Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni". Michele, in arte Mike Bird, aveva partecipato alla sedicesima edizione dello show, nel 2017, arrivando fino in semifinale.

Michele Merlo, a sorpresa anche Salvini, la Verdini e la Meloni ai funerali: straziati dal dolore | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.