Domenica In, Mara Venier in lacrime. Interviene Maurizio Costanzo: "Falla finita, tanto tu lì stai"

20 giugno 2021 a

"Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria (De Filippi, ndr) che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere". Dopo il toccante e lungo discorso di Mara Venier e le sue lacrime, è intervenuto, in collegamento, ospite di Domenica In nella puntata del 20 giugno, Maurizio Costanzo. Il giornalista e marito di Maria De Filippi l’ha quindi incoraggiata ad andare avanti.

"Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima", ha detto Mara commossa, dopo il gravissimo problema ai denti non ancora superato, mentre la band intonava Eh già di Vasco Rossi, con l'ormai celeberrimo e quanto mai calzante slogan "sono ancora qua".

"Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi". Tra i quali, appunto, c'è Maurizio Costanzo.

