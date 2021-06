Storie italiane, svolta nel caso di Mauro Romano? La madre: "Felicissima, ma non posso dire di più"

22 giugno 2021 a

Continua a tenere banco mediatico la vicenda di Mauro Romano, un bambino di sei anni scomparso il 20 giugno del 1977 nel Salento. Durante la trasmissione Storie Italiane, programma in onda su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele, a rivelare novità sul caso risalente a quasi mezzo secolo fa ci pensa Bianca, la madre di Mauro: "Il lavoro che avete fatto è stato grande, Eleonora - si complimenta Bianca Romano -. Sono felicissima di essere arrivata a questo punto non dimenticherò mai quello che avete fatto per tutti i giorni della mia vita. Ma non posso dire di più".

In seguito a questa affermazione, la conduttrice ha cercato di comprendere meglio a cosa si riferisse la madre del piccolo Mauro. Tuttavia, la donna ha ribadito la sua dichiarazione, lasciando sottintendere alla conduttrice un messaggio implicito: "Sono felice, Eleonora. Devi capire tutto da questa frase. Non pensare che io mi dimentichi di voi". Parole che sono state seguite da un silenzio quasi interminabile e che hanno colto visibilmente alla sprovvista Eleonora Daniele. Probabilmente, la conduttrice non si aspettava questo tipo di esternazione da parte della madre e non ha saputo controbattere immediatamente.

Neanche l'avvocato della donna, Antonio La Scala, ha saputo aggiungere di più di quanto detto in precedenza dalla madre di Mauro Romano: "Bianca è felice e io lo sono insieme a lei. Da parte nostra non ci saranno sviluppi giuridici, perlomeno da parte nostra". A quel punto anche Eleonora Daniele ha rotto il silenzio e ha detto: "Non so che cosa dire. Ma sono molto contenta che Bianca e Natale, genitori di Mauro Romano, siano felici". Il rapimento di Mauro Romano è stato segnato da presunti sequestratori in cerca di riscatti milionari, investigatori in cerca di visibilità e segreti preservati dai Testimoni di Geova. Bianca e Natale sono ormai da quarantaquattro anni alla ricerca del figlio scomparso, riuscirà la verità a venire mai a galla?

