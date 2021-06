Denise Pipitone, beccata la presunta rom del video: è davvero lei? Le foto parlano chiaro

17 giugno 2021 a

a

a

Chi l'ha Visto torna a occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo. La trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli è riuscita a rintracciare la rom che secondo alcuni sarebbe quella del video della guardia giurata di Milano. Il filmato era stato realizzato poco dopo il rapimento della figlia di Piera Maggio e ritraeva una donna accompagnata da una bambina chiamata Danas, molto simile a Denise. La rom intervistata dal programma non è però quella del video: si chiama Silvana Jankovic, è macedone, e vive da molti anni in Italia: "Io non sono la signora non c’entro niente con questa vicenda. Mi vergogno a uscire di fuori adesso perché la gente chissà che pensa, io non sono questa persona qui. Devono vergognarsi di quello che dicono e lo devono fare anche per la mamma. Mi hanno fatto stare male, sto in depressione non dormo da 8 giorni".

"Quella frase di cui ancora mi vergogno". Denise Pipitone, il raptus in procura di Federica Sciarelli: ciò che non aveva mai confessato

E ancora: "Io capisco la buona fede di tutti ma invito alla cautela, alla calma, di non fare allarmismi in rete, non è bello neppure per me sentire in tv che sarei nonna, che Denise sarebbe mamma, ciò non significa che le segnalazioni non devono essere fatte, ma fare prima accertamenti prima di far finire tutto in tv, altrimenti si crea solo confusione, a chi ascolta e a noi genitori". Il riferimento è alle dichiarazioni dell'ex pm Maria Angioni a Storie Italiane e al presunto avvistamento in Francia da parte di Mariana, una ragazza di origine rom ma adottata da una famiglia italiana.

"Non è lei". Denise Pipitone, altro colpo al cuore per Piera Maggio: crolla la pista francese, l'ultima sciacallata

Effettivamente guardando le foto della nomade nel 2004, anno della scomparsa di Denise Pipitone, le somiglianze con la rom del video non ci sarebbero. Inoltre, Silvana avrebbe un segno molto evidente sulla fronte, tratto distintivo che non viene notato sul volto dell’altra donna. "Io nel 2018 non sono mai stata a Parigi, sono stata qui a Rovato. Mi hanno fermato i vigili mi hanno fatto il verbale perché non avevo la patente". Infine, ha avvertito: "Chi si mette a dire delle menzogne, e pubblica di nuovo le mie foto io li denuncio".

"Dov'era Anna Corona quel giorno? Io in hotel, lei invece...": Denise Pipitone, il testimone chiave a La Vita in Diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.