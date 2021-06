Francesca Manzini, tumore e dramma privato: "Presa per i capelli, mi ha quasi ucciso"

24 giugno 2021 a

Una rivelazione privata e dolorosa quella che Francesca Manzini, imitatrice e volto noto della televisione, ha fatto al settimanale Diva e Donna. La Manzini, di recente approdata anche alla conduzione di Striscia la Notizia, si è raccontata in un'intervista a 360 gradi, parlando della sua carriera, della sua vita privata e soprattutto del tumore al collo dell'utero che l'ha colpita negli anni scorsi: "I pensieri e le persone ti fanno ammalare. Nel mio caso fu una persona a causarmi un dolore che mi ha quasi ucciso. Mi visitarono 19 medici, un calvario. Mi hanno preso per i capelli”.

La showgirl ha spiegato però che adesso sta bene: "Ora ne sono fuori anche se qualche strascico mi è rimasto". Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, la Manzini - dopo aver lasciato a pochi mesi dal matrimonio l’attore e doppiatore Christian Vitelli - oggi è innamorata di Marco Scimia, barbiere di 35 anni noto per essere il sosia italiano ufficiale di Johnny Depp. "Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa", ha detto l'imitatrice.

Parlando della sua storia precedente e delle nozze saltate, invece, ha ammesso di essere stata lei a chiudere la relazione con Vitelli: "Era idealizzazione. Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”.

