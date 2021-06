Elettra Lamborghini, dramma-coronavirus: "Fingevo di stare bene, ma per un mese...", come la ha ridotta il virus

26 giugno 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini torna con tre nuove canzoni da spiaggia. Nel frattempo Pistolero continua, infatti, ad imperversare. "Il successore di Twerking Queen è pronto, ma la situazione pandemica in atto mi ha un po' scoraggiata dall'uscire con un album intero, così ho preferito puntare su un pugno di canzoni nuove, tra cui Pistolero, lasciando il resto nel cassetto. Come si capisce già dal titolo, dopo questi mesi di isolamento volevo qualcosa di fresco per far ballare la gente sulla spiaggia. E siccome sono una Twerking Queen, m' è piaciuto unire nel titolo l'idea dell'estate col mio personaggio". Con il marito Afrojack si è confrontata sulle ultime decisioni lavorative: "Lui è il mio angelo, il mio gigante buono. E vuole sempre il meglio per me. Gli ho fatto ascoltare due potenziali tormentoni e m' ha detto: punta su Pistolero".

"Inutile, noiosa, mai niente di intelligente". Colata di insulti a Elettra Lamborghini, un caso all'Isola

Parla anche di quello che le piace ascoltare: "Nuovo range di Sfera Ebbasta e Rkomi. Pure Shimmi Shimmi di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, miei compagni d'avventura nel 2020, appunto, ha le sue brave carte da giocare. La trovo molto carina da ascoltare in macchina e sul telefonino". Sanremo? "Perché no, ma solo con in tasca il pezzo della vita. La tv mi diverte e mi riesce anche bene, me lo dicono tutti, ma la mia grande passione rimane la musica. Infatti, dopo tre mesi di Isola dei Famosi mi sono resa conto che era arrivato il momento di tornare alle canzoni".

"Tesoro, ci vuole il pelo. Mazza la m***". Elettra Lamborghini fuori controllo: da censura | Video

Parlando dell'esperienza televisiva ricorda la vicenda personale quando ha avuto a che fare col coronavirus: "È stata una bella esperienza, ma dura, soprattutto all'inizio, per via del Covid. Me lo sono preso e ho dovuto partecipare da casa alle prime puntate, poi, forse, l'ho un po' sottovalutato e per un mese ne ho accusate le conseguenze; non stavo bene, anche se in tv cercavo di non darlo a vedere", conclude la Lamborghini intervistata dal Giorno.

Video su questo argomento "Ho sconfitto il basta***", Elettra Lamborghini torna all'Isola dei Famosi. Guarda il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.