Striscia la Notizia, Elettra Lamborghini fuori controllo: "Tesoro, ci vuole il pelo. Mazza la m***", roba da censura

15 maggio 2021 a

Il meglio del peggio della settimana tv, "la rubrica più temuta della televisione italiana", per dirla con le parole di Michelle Hunziker. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di venerdì 14 maggio. E la rubrica è ovviamente "I nuovi mostri", in cui vengono mostrate le scene più sconcertanti apparse sul piccolo schermo negli ultimi sette giorni.

Epica, a modo suo, la prima delle scene mostrate: una sorta di delirio a Forum, su Canale 5. Poi si continua con Antonio Razzi che dà spettacolo a Pomeriggio 5, dove canta mostrando come il canto sia tutto, tranne che la sua specialità. Quindi, l'ex senatore si cimenta anche nel ballo: grottesco. E ancora ecco Luca Laurenti ad Avanti un altro, dove entra in studio vestito di rosa a cavallo di un unicorno: spiazzante. E via discorrendo con Gianluigi Paragone prima e Mara Venier ospite di Fabio Fazio poi: come sempre lady Domenica In è incontenibile.

Come sempre non può mancare lo show di Mario Giordano a Fuori dal Coro, ma il primo posto è tutto per Elettra Lamborghini, che per dirla con le parole di Gerry Scotti "fa il pieno di mostruosità". A Venus Club commenta l'ingresso in studio di un uomo in mutande: "Tesoro, ci vorrebbe un po' di pelo per me. Fatti vedere... mazza la mazza", scherza Elettra Lamborghini, come sempre incontenibile. Notevole anche il look dell'ereditiera: scollatura monstre che metteva in evidenza tutte le sue generosissime forme, collant nero e tacco altissimo. Un momento di televisione davvero... spinto.

