Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini mai così feroce: "Perché te lo meriti", Fariba eliminata e umiliata a tempo record

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

a

a

E si arriva pian piano alla finalissima. L'Isola dei Famosi - il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - a breve chiuderà i battenti. Ma le eliminazioni fanno parlare. A lasciare l'Honduras è Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, che arriva al televoto flash. Così, la mannaia del pubblico decide senza pietà con un click e tra Fariba e Miryea Stabile, in nomination da venerdì scorso. Arriva la sentenza: la madre di Giulia Salemi lascia Playa Palapa.

"Assente e si vede": Akash Kumar non si presenta all'Isola dei famosi: per Mediaset un caso spinoso

E contro di lei arrivano le parole di Elettra Lamborghini, schietta più che mai. Secondo il suo punto di vista Fariba avrebbe meritato l'uscita, dopo la sconfitta al televoto. "Diciamo che un po' se lo merita", ha tagliato corto, picchiando durissimo, l'ereditiera. E ancora, ha aggiunto: "Però dai ha nominato Miryea, francamente me lo aspettavo".

Fariba conto tutti? Non proprio, tutti contro Fariba. Ilary si collega con Playa Palapa, prima di svelare la decisione del televoto parte una clip su Fariba e Miryea dove viene riassunta l'ultima giornata. Ma non mancano gli attriti. Un po' di discussioni, che erano già nell'aria, lasciano senza parole i naufraghi. Fariba litiga con Andrea e con Valentina Persia (tra loro c'erano stati forti attriti). "Ho cercato una chiave di lettura, ma il libro si è chiuso, siamo arrivati ai titoli di coda", dice la Persia.

Mercedesz Henger, il primo bikini dell'estate: a Golfo Aranci, fisico pazzesco

"Mi odiano perché dico le cose in faccia e non sono ruffiana", ribatte Fariba. Non è clemente nemmeno Tommaso Zorzi. "Ho sempre cercato di capirti, ma in questo momento ti ho persa. Segui sempe lo stesso iter, non puoi farci vedere dell'altro?", la incalza l'opinionista. Elisa Isoardi difende Miryea, che è stata una delle amazzoni. “Fariba torna a casa che è ora”, urla l'ex concorrente. Altissima tensione, come sempre.

Tommaso Zorzi, la stangata: niente programma, la misteriosa decisione a Mediaset (e le indiscrezioni)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.