Maneskin, spunta un video clamoroso: il bacio in bocca di Damiano proprio a... lui

27 giugno 2021 a

Si torna a parlare dei Maneskin. In particolare del frontman, Damiano David. Già, il gruppo è sempre più al centro dell'attenzione, in una parabola virtuosa iniziata col trionfo al Festival di Sanremo e che si sta arricchendo di molteplici capitoli, partendo dalla vittoria all'Eurovision fino ad arrivare al fatto che la band, di fatto, spopola nelle classifiche un po' di tutto il mondo.

Ma ora, come si diceva, sotto i riflettori ci finisce ancora il frontman. Siamo sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021, dove i Maneskin si esibiscono proprio nel giorno del Pride che si celebra un po' in tutto il mondo. E Damiano ha voluto mostrare la sua vicinanza alla comunità Lgbt polacca a modo suo. Come? Con un bacio in bocca al chitarrista Thomas, il tutto in diretta tv e al termine della performance di I wanna be your slave.

Dunque, Damiano ha affermato: "Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcuna paura". E ancora: "Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca*** vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato". Il video in questione è stato poi rilanciato anche su Twitter dall'account ufficiale dei Maneskin, un cinguettio accolto con entusiasmo anche da molti utenti polacchi.

