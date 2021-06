Maneskin, Barbara D'Urso fuori di sé dalla rabbia: "E sapete perché?". Quello che "non è più tollerabile"

21 giugno 2021 a

Barbara D'Urso sta con i Maneskin e contro i bulli. La popolare conduttrice di Canale 5 ha commentato l'ultimo fatto di cronaca che vede protagonista un 12enne di Roma. Il ragazzo è stato picchiato e insultato da un gruppo di coetanei dopo aver deciso di imitare i componenti della band italiana, "suoi idoli", truccandosi e vestendosi proprio come loro. Quindi con smalto e eye-liner sugli occhi.

"Aggressione? Sapete perché? Perché usa lo smalto, mette l’eye-liner e ha i capelli lunghi. Tutto questo non è più tollerabile!”, ha scritto la D'Urso su Twitter in difesa dell'adolescente. La conduttrice tra l'altro è sempre stata molto attiva sul tema della lotta all'omofobia. "Da ieri penso al ragazzino aggredito per i capelli lunghi e l’eye-liner. Penso ai genitori dei suoi coetanei, che non hanno saputo insegnare la libertà di essere se stessi. Poi penso ai meravigliosi Maneskin, che stanno infrangendo ogni tabù”, ha continuato.

La nota presentatrice si è sempre schierata dalla parte dei più deboli. Proprio negli ultimi giorni, infatti, è stata imbrattata completamente una panchina rainbow costruita e colorata in onore dei Gay Pride e Barbara D’Urso è andata su tutte le furie, parlando non di vandalismo, ma di vera e propria aggressione.

