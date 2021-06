Maneskin, Ethan Torchio immortalato di nascosto e senza pantaloni: fan increduli, occhio al dettaglio bollente

21 giugno 2021 a

I Maneskin sono ormai sulla bocca di tutti: quando non è il frontman Damiano David a fare impazzire i fan, ci pensa il batterista Ethan Torchio. Il ragazzo, prima di salire sul palco in Svezia al "Lotta på Liseberg" (manifestazione estiva giunta alla 18esima edizione), è stato immortalato suo malgrado in mutande. Nel video si vede il batterista alle prese con un cambio abito mentre buttava un occhio al telefonino. Solo una volta accortosi di chi lo riprendeva, si è girato e i fan maliziosi hanno notato il dettaglio a dir poco bollente. Ed ecco che il filmato è diventato virale nel giro di pochissimi minuti.

Un po' come i loro brani. Dopo essersi esibiti in strada e aver raggiunto il talent musicale X-Factor, la band ha vinto Sanremo e gli Eurovision. Tra polemiche infondate e non il gruppo ha ottenuto un successo mondiale, tanto che l'ultimo plauso è arrivato dal New York Times che li ha descritti così: . "Solitamente gli artisti che partecipano all'Eurovision scompaiono dalla scena al termine della manifestazione, in controtendenza i Måneskin costruiscono sulla fama guadagnata consolidando una rara storia di successo a lungo termine dell'Eurovision Song Contest". Anche le voci sul nuovo manager dimostrano il grande seguito. Lo stesso NYT ha avanzato l'ipotesi che potrebbe diventarlo niente di meno di Simon Cowell, inventore di X-Factor.

