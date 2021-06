Michele Merlo, il drammatico sfogo del padre: "Non ho più un motivo per vivere", ore di angoscia

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

a

a

Un dolore tremendo. Difficile, impossibile, da descrivere. Una storia, quella legata alla morte improvvisa di Michele Merlo, che lascia tutti senza parole. Adesso, parla il papà di Michele - che aveva un talento unico, scoperto ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Papà Domenico non si dà pace. E' distrutto. “Lui era il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere. Non avrei mai immaginato di dover sostenere con lei una “prova così tremenda”, dice a DiPiù parlando anche di sua moglie.

Michele è andato via troppo presto a causa di una leucemia fulminate. Prima la febbre alta, poi la tonsillite, la corsa in ospedale. Il ritorno a casa e dopo poche ore l'emorragia celebrale. Improvvisa. Inaspettata. Michele è stato operato ed ha lottato contro la morte con tutte le sue forze, ma la notizia del suo ricovero ha lasciato tutti senza fiato: uno sconforto totale. Emma è stata tra le prime a pubblicare foto e dediche persino durante un'esibizione live, poi tanti altri amici e colleghi si sono aggiunti.

I genitori di Merlo vogliono chiarezza. Ora papà Domenico racconta la vita di quel ragazzo pieno di talento che avrebbe, sicuramente, spopolato ovunque. "Soffriva di ansia e attacchi di panico per i no a Sanremo e X-Factor”, dice nell'intervista a DiPiù.Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. "Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X-Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”.

