Fabrizio Corona fa una scoperta sulla nemica Selvaggia Lucarelli: "In piena notte...", oltre il tribunale

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli. E viceversa. Un braccio di ferro che, a quanto pare, va avanti da diversi anni. Ora finisce tutti sui social, botta e risposta. Ma anche in tribunale, tra avvocati e carte bollate. Corona, però, scopre qualcosa di segreto e pubblica in piena notte uno screen dell'iscrizione all'albo dei Giornalisti della Lucarelli, che a quanto pare non è "professionista" bensì "pubblicista" (si tratta di una differenza sostanziale, il giornalista professionista sostiene un esame di Stato al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), Così, l'ex re dei paparazzi continua su Instagram, nelle sue stories, a "pizzicare" la Lucarelli smascherando quello che sembrava un segreto nascosto sotto chiave.

"Perché non fai l'esame di stato davanti ad un presidente di commissione che è un magistrato?", scrive Corona su Instagram. Silenzio, almeno per adesso, da parte della Lucarelli. E poi l'ex re dei paparazzi prende di mira la bio di Selvaggia, dove si legge chiaramente la dicitura "Giornalista". Corona tuona: "Sarebbe corretto scrivere "Giornalista pubblicista". Corona è una furia. I fatti sono legati ad una querela per diffamazione presentata da Selvaggia Lucarelli, che ha trascinato in tribunale Corona.

"Con tutti i problemi che ci sono in Italia, perché fanno questi processi del c**", aveva detto Corona fuori dal Tribunale a Milano. "Penso - aveva detto sulla Lucarelli - che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do". E ancora, diceva anche sul suo profilo Instagram: "È ossessionata da me". Poi Corona, come l'Orlando furioso, prende di mira anche il sito chiamato Tpi - The post Internazionale, dove collabora la Lucarelli. Anche in questo caso spuntano altri tag di Corona, che supera 1 milione di followers sui social.

