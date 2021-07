Morte Raffaella Carrà, "ma se non sei andata neppure ai funerali?". Laura Pausini demolisce il fesso in pubblica piazza

11 luglio 2021 a

a

a

Nel mirino ora ci è finita Laura Pausini. Nel mirino dopo la morte di Raffaella Carrà: assurdo, ma vero. Il popolo degli haters infatti non muore mai. Polemiche in primis per un post commemorativo, un caschetto biondo su sfondo nero con le date di nascita e morte della mitica conduttrice. Omaggio tenero, dolce, toccante, tutto tranne che offensivo. Ma tant'è: i soliti fessi si sono scatenati.

"Quelle sue parole, solo un mese fa". Raffaella Carrà, la straziante lettera di Gianni Morandi: "Ci incontreremo ancora"

Ma non solo. Contro la Pausini è montata la polemica anche perché non è andata ai funerali di Raffaella Carrà, alla quale era molto legata. E così ecco che un tizio su Instagram la ha criticata: "Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto", la ha provocata.

La bara in legno grezzo di Raffaella Carrà, indiscrezioni sulla sua ultima volontà: il gesto che spiega che donna era

E la Pausini ha deciso di rispondere alla provocazione. "Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore - ha premesso la cantante di Faenza -. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste", ha tagliato corto. Una risposta secca, corretta, per mettere a tacere chi punta il dito contro di lei poiché non era presente alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove si sono svolti i funerali della mitica Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio a 78 anni per un tumore ai polmoni.

Lo (sconcertante) omaggio del fan disperato a Raffaella Carrà: fuori dalla Chiesa per il funerale, con questo "oggetto" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.