Libero De Rienzo, Chi l'ha visto in lutto e redazione sconvolta: il padre è lo storico inviato di Federica Sciarelli

La morte di Libero De Rienzo a soli 44 anni non ha sconvolto solo il mondo del cinema, ma anche la redazione di Chi l'ha visto. Il padre dell'attore di Santa Maradona e Smetto quando voglio è infatti Fiore De Rienzo, già aiuto-regista di Citto Maselli sul grande schermo ma soprattutto storico inviato del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. E immediato è stato il messaggio sui social dalla pagina del programma: "Profondo cordoglio dalla redazione di Chi l'ha visto che si unisce al dolore del caro Fiore De Rienzo per la prematura scomparsa dell'amatissimo figlio Libero".

Figlio d'arte, Libero De Rienzo è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma. Allarmata per non essere riuscita a mettersi in contatto con lui, la moglie Marcella Mosca, costumista da cui ha avuto due figli di appena 6 e 2 anni, ha chiamato un amico che aveva le chiavi dell'abitazione. L'uomo, arrivato sul posto, ha chiamato subito il 118 dopo aver trovato De Rienzo esanime, dopo un malore. Si parla di infarto, ma ora la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per morte "in conseguenza di altro reato". È da chiarire infatti se il malore sia legato a consumo di droga.

Affranti i colleghi che hanno lavorato con lui, da Vanessa Incontrada co-protagonista del romantico e commovente A+R / Andata + ritorno ("Cosa devo dire, piango per te", lo ha ricordato su Instagram) al regista di Santa Maradona Marco Ponti, suo grande amico e artefice anche del più prestigioso riconoscimento vinto in carriera da De Rienzo, il David di Donatello nel 2002. Messaggi commossi anche da Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Edoardo Leo, che con Libero hanno condiviso molto di più di un set.

