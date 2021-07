Flavio Insinna, ciò che non aveva mai confessato sulla baby-fidanzata: "Un istinto quasi animale"

26 luglio 2021 a

Flavio Insinna come mai si era confessato prima. Il conduttore de Il pranzo è servito oltre alla carriera vanta una vita privatissima. Di lui fuori dai riflettori si sa ben poco, solo di una relazione ormai duratura con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi. "È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire", ha detto di lei Insinna per il settimanale Oggi. Il conduttore, 13 anni più grande della sua dolce metà, non ha comunque perso occasione per parlare di lei.

"Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne - ha ammesso -. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce… Devo citare l’amico Rosario Fiorello, che quando gli chiesero della moglie Susanna, rispose: 'Mi fermo, perché dovrei dire tante cose che a voi parrebbero troppe, mentre a me sembrerebbe di non aver detto ancora abbastanza'".

I due, da tempo coppia fissa, non hanno figli. Una scelta ben ponderata che il volto Rai non rimpiange: "Quello di non fare figli me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una 'monca'". Insinna non avrebbe mai voluto essere un "papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono". Se ad oggi si sia pentito, il conduttore non ha fatto grandi retromarce ammettendo che "tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli".

