Fedez, bacio in bocca davanti a Chiara Ferragni: sconcerto e gelo alla festa di Ferragosto

Non solo un rapporto professionale, ma anche una profonda amicizia: tra Achille Lauro e Fedez, reduci dal successo del brano "Mille" fatto in collaborazione con Orietta Berti, c'è molta affinità, come dimostrano le storie Instagram pubblicate dai due ieri sera. In occasione di una festa per celebrare Ferragosto, infatti, i cantanti si sono scambiati un bacio sulle labbra. Lauro si trova in Costa Smeralda, dove è sbarcato nei giorni scorsi, come ospite del rapper e della moglie Chiara Ferragni.

Il bel rapporto nato tra i due, insieme a Chiara Ferragni, è testimoniato dai numerosi scatti e video condivisi in questi giorni. In una delle foto pubblicate da Lauro sui social si vede un trio molto affiatato, che non perde l’occasione di abbracciarsi e di mostrare dei bellissimi sorrisi guardando l’obiettivo. Ma a catturare l'attenzione nelle ultime ore è stato un video postato da Fedez e Achille.

Nelle stories pubblicate da entrambi, infatti, si può notare Fedez che, appena finito di bere da un bicchiere di vetro, viene “afferrato” da Achille Lauro che lo bacia davanti a tutti gli invitati. In altri video, invece, la moglie di Fedez non appare per niente intimorita ma, anzi, addirittura divertita: segno evidente che tra i due non c'è solo una collaborazione artistica, ma anche una profonda simpatia.

