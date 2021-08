Thais Wiggers, l'ex velina di Striscia la notizia vive un incubo: derubata al ritorno dalle vacanze

20 agosto 2021 a

Bruttissima avventura per Thais Wiggers, ballerina brasiliana diventata famosa in Italia come "velina bionda" di Striscia la notizia in coppia con la "mora" Melissa Satta a inizio anni Duemila. Sulle sue Instagram Stories ha raccontato di aver passato alcune settimane in vacanza e di aver scoperto, una volta tornata a Milano, di essere stata derubata. Durante la sua assenza, i ladri sono entrati nel suo appartamento e lo hanno svaligiato.

Il bottino, si è sfogata l'ex di Teo Mammucari (un rapporto da cui nel 2008 nacque la figlia Julia e naufragato dopo appena 2 anni) non è stato di poco conto e al di là dei beni materiali le sono state sottratti anche ricordi privati come le foto della figlia, contenute dentro il suo pc. Trafugati anche i regali che le aveva fatto la mamma scomparsa, borse e gioielli. Senza considerare il trauma di cassetti e armadi svuotati in camera da letto. Una intimità violata che fa male tanto quanto il danno materiale ed economico.



"Nessuno mi potrà rubare gli indimenticabili momenti vissuti in questa vacanza", ha però ricordato Thais con un moto di orgoglio, citando quindi un proverbio brasiliano: "Vanno via gli anelli ma rimangono le dita". Come dire: le cose veramente importanti non andranno mai via.

