Eleonora Daniele, strazio e commozione: "Dopo la morte di mio fratello...", ciò che non aveva mai detto

Sta per tornare in tv con il suo Storie italiane, il programma di attualità ed inchieste di Rai 1, ma per Eleonora Daniele l'estate ha portato una grande sorpresa: la piccola Carlotta ha pronunciato la parola "mamma". Una grande emozione per la giornalista padovana, che si racconta in una lunga intervista a Gente (che le dedica la copertina). "Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘Mamma’. Ho avuto una reazione interiore immensa – racconta - Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”.

Insomma, per la Daniele - che dal 13 settembre torna in televisione con Storie italiane - è stata una grandissima emozione. La piccola Carlotta è nata a fine maggio del 2020, lei - durante La canzone segreta - aveva raccontato di un gabbiano che si posava ogni giorno vicino alla finestra della clinica dov'era ricoverata.

La Daniele, poi, sempre al settimanale Gente parla della possibilità di un secondo figlio: "La prendo con disinvoltura: se viene bene, se no pazienza. Il desiderio c’è ma i sogni vanno messi a confronto con la realtà. Carlotta è arrivata due anni fa ed ero già un po’ al limite. Prima dei 40 anni non avevo alcun istinto materno. Poi, dopo la scomparsa di mio fratello c’è stato uno scatto interiore, mettici poi l’orologio biologico, il matrimonio, tante cose che, per citare il mio programma, hanno fatto la storia…”.

