Ballando con le Stelle, ufficiale: c'è Al Bano Carrisi. Trattamento speciale: "Ecco cosa potrà fare"

Ufficiale, ora la conferma arriva da Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando con le Stelle, lo storico format di Rai 1 che tornerà in onda il prossimo 16 ottobre. La conduttrice infatti conferma i rumors degli ultimi giorni: tra i concorrenti ci sarà niente meno che Al Bano Carrisi, il leone di Cellino. Un colpaccio, anche in termini di share.

"Sono molto contenta di avere Al Bano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide", ha affermato la Carlucci in un'intervista concessa al settimanale Di Più, dove non ha nascosto la propria soddisfazione per il "sì" dell'ex di Romina Power.

Ma non è la prima volta di Al Bano Carrisi a Ballando: nel 2018, infatti, prese parte al programma in veste di ballerino per una notte, e lo fece proprio insieme a Romina. Ora, a 78 anni, Al Bano si mette in gioco da solo. Sempre Milly Carlucci ha anticipato che al cantante verrà "concessa" qualche insolita libertà creative. Quali? "La libertà di tradurre in danza la grande tradizione della canzone popolare, che lui rappresenta - ha premesso -. Tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce. Sono contenta che abbia detto sì, non è da tutti avere l’umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati", ha concluso Milly Carlucci.

