Amadeus, "una giacca che più tamarra non si può": aiuto, come si presenta sul palco

Amedeus rompe il silenzio e parla della serata speciale all'Arena di Verona, il 12 e 14 settembre. C'è molta attesa per il suo arrivo in Arena per un programma tutto all'insegna del musica. Amadeus è stato ospite nel programma W l’Italia su RTL102.5, condotto da Angelo Baiguini e Federica Gentile, ed ha raccontato le due serate previste all'Arena che ripercorreranno i più grandi successi che hanno segnato trent’anni di storia della musica italiana.

“Tutti, anche i giovani di oggi conoscono le canzoni di quegli anni, e non solo in Italia: la nostra musica quando viene esportata ha sempre un grande riscontro, quest’anno l’abbiamo visto con i Maneskin, ma succedeva anche prima per esempio con Gianna Nannini, che sarà all’Arena di Verona per le due serate di domenica e martedì prossimo”, ha detto Amadeus. Le due prime serate sono previste per il 12 e 14 settembre all’Arena, dove da poco si è svolto il Power hits estate: l'evento musicale più atteso che ha decretato "Ma stasera" di Marco Mengon tormentone dell'estate. “Ci saranno anche Sabrina Salerno, Raf, che canterà tutti i suoi più grandi successi, Ivana Spagna e Marcella Bella. Ascolteremo anche la musica degli anni ’60 con l’Equipe ’84 che li rappresentano alla grande”, ha raccontato il conduttore, che è stato confermato per la terza volta a Sanremo.

“La scaletta sarà ovviamente divisa tra le due serate per questo è importante non perdere una delle due, perché gli ospiti di una sera non ci sono nell’altra. Avremo anche il momento discoteca, ci sarà il deejay Massimo Alberti con una postazione ad hoc dove farà ballare tutti con i pezzi da lui mixati”, ha aggiunto Amadeus. Che poi ha scherzato con la Gentile e Baiguini sul look che avrà nelle due serate: “Avrò una giacca che più tamarra non si può. Ci sarà anche Orietta Berti, lei è trasversale, piace ad ogni età ed è simpaticissima; ci sarà anche Samantha Fox con ‘Touch Me’. “Tra gli altri avremo Donatella Rettore con i suoi grandi successi, lei è stata anche a Sanremo con La rappresentante di Lista l’anno scorso ed è molto vicina al mondo della Generazione Z…”, ha concluso ai microfoni di RTL 102.5.

