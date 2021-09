Valentina Cabassi sfida la censura a Venezia: sotto alla giacca solo una striscia di stoffa e pizzo, estrema

07 settembre 2021 a

Al Festival di Venezia sfilano star e starlette, come ogni anno. I riflettori sono tutti per loro. Non solo attrici, ovviamente. E così, ecco che a presentarsi al Lidio in occasione della kermesse cinematografica c'è anche Valentina Cabassi, web-star ed influencer.

Modella classe 1996, 25 anni, ha un seguitissimo profilo Instagram - dove conta oltre 50mila follower - sul quale condivide un po' di tutto: dall'alta moda, ai costumi da bagno e fino, ovviamente, alla sua vita privata. La Cabassi è celebre anche per la sua associazione con celebrità dei social media quali King Beach.

E dunque eccola, Valentina Cabassi, arrivare al Lido a bordo di un moto-taxi. E l'influencer sfoggia un look davvero proibito, da bollino rosso spinto. Pantaloni e giacca bianco panna con riga. E fin qui tutto bene. Il punto è che sotto alla giacca, la Cabassi indossa solo e soltanto uno striminzitissimo reggiseno chiaro con pizzo. Incandescente...

