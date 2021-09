Sister Cash, le "sorelline trasparenti": scandalo sul red carpet. Senza veli, lato B in mostra a Venezia

09 settembre 2021 a

a

a

Robe da matti sul red carpet a Venezia, in occasione del Festival del Cinema. Robe da matti consegnate a tutta italia da Alessia e Giorgia Morosi Visentin, più famose - in particolare su Instagram - come "Sister Cash". Le due, per inciso, hanno debuttato in tv insieme e da quel giorno le loro strade si sono mosse nel mondo dello spettacolo. Originarie di Busto Arsizio, ora in pianta stabile a Milano, si spendono tra serate da Dj e la cura del loro profilo Instagram. Già, le influencer.

Valentina Cervi, fuori tutto: scollatura totale e tempesta di diamanti (proprio lì) | Foto

Ed eccole, le sorelline, le Sister Cash, sul red carpet a Venezia con un look per certo non "finissimo" ma ad alto, altissimo, strabordante tasso erotico. Entrambe sfoggiano un vestito che definire trasparente sarebbe riduttivo. Entrambe biondissime, una veste in trasparenze e verde, l'altra in trasparenze e nero. E la visuale del lato B, così come dimostrano le immagini che potete vedere nell'articolo, è davvero da bollino rossissimo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.