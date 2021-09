Anna Tatangelo, "ho sofferto, è stata dura": la triste confessione sull'ex Gigi D'Alessio, cosa le ha fatto più male

11 settembre 2021 a

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D'Alessio. La cantante, a ridosso della sua conduzione in Scene da un matrimonio, ha spiegato delle sue nozze mancate. "Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo", ha rivelato al Corriere della Sera.

La Tatangelo ha infatti ritrovato l'amore al fianco di Livio Cori, cantante più giovane di lei. Mentre Gigi D'Alessio aspetta un figlio dalla sua giovanissima fidanzata che lo renderà padre per la quinta volta. E ancora la Tatangelo: "Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze". Quasi ironica la cantante ha ammesso di aver fatto "tutte le cose al contrario. Ho già un figlio di 11 anni. E dopo un figlio, il matrimonio è la cosa più importante".

Diversi rumors danno la cantante alquanto indignata per la scelta della compagna dell'ex di mostrare sui social il pancione. Scatti arrivati però dopo le indiscrezioni di Chi che mostravano la coppia in barca e forme sospette. Per la Tatangelo la lieta novella sarebbe dovuta arrivare attraverso il padre di suo figlio e non così.

