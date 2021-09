Non è la Rai, presente Cristina Quaranta? Com'è oggi e com'è costretta a campare: clamorosa svolta di vita, addio tv

11 settembre 2021 a

Cristina Quaranta, diventata famosa con Non è la Rai in realtà era stata scoperta da Gianni Boncompagni prima dello storico programma. Aveva infatti partecipato a due edizioni di Domenica In. Al termine dell'esperienza come velina sul bancone di Striscia la notizia, ha affiancato Alberto Brandi a Guida al Campionato e nel 2005 è sbarcata all'Isola dei Famosi. Oggi, rivela il Corriere della Sera, dopo un'esperienza come conduttrice televisiva per PokerItalia 24, si dedica alla famiglia e gestisce un negozio di tendaggi a Milano.

Ilaria Galassi, invece, aiuta il marito nel suo centro estetico. All'inizio dell'anno è tornata in tv ospite del programma Vieni da Me, per raccontare la sua svolta: a 24 anni infatti è stata colpita da aneurisma cerebrale e, dopo una lunga riabilitazione, ha cambiato completamente vita, rimanendo lontana dal piccolo schermo.

Inseparabile dalla Galassi era Antonella Mosetti, la quale, ha ottenuto una grandissima popolarità alla fine del programma: il suo matrimonio con Alessandro Nuccitelli è stato addirittura trasmesso in tv. Dopodiché ha cominciato a fare la conduttrice e opinionista. Nell'autunno del 2016 ha partecipato con la figlia Asia alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

