Maria Grazia Cucinotta, la Rai la fa fuori: ecco chi le ha soffiato il programma, all'ultimo momento

Che fine ha fatto Maria Grazia Cucinotta in Rai? Saltata, clamorosamente. La bella attrice era stata annunciata con tutti i fasti un mese fa alla conduzione di Missione Beauty, il nuovo format che da ottobre andra' in onda dopo Detto Fatto su Raidue. Invece nulla. Al suo posto, a sorpresa, arriva Melissa Satta.

Ma cosa c' e' dietro la clamorosa bocciatura? Passo indietro. Succede che in Rai, dopo poco l'annuncio, scoprono che nello stesso periodo di Missione Beauty, inedita sfida tra parrucchieri, la Cucinotta e' impegnata anche su La7. Cosa inconcepibile per le dinamiche televisive. La Rai contatta dunque l'agente della Cucinotta che, scoperto con le mani nella marmellata, balbetta scuse improbabili, addirittura chiede alla Rai di spostare il programma...

La tv di Stato non ci pensa due volte e decide che Maria Grazia non sarà della squadra. Salutame a soreta, direbbe Carmelita d'Urso. Ed ecco che alla conduzione spunta l'ex velina. Il format, le cui registrazioni sono iniziate oggi, e' sponsorizzato da Aveda e Clinique Italia e consiste in una inedita sfida tra parrucchieri. In giuria anche Manuele Mameli, l'hair stylist di Chiara Ferragni. Ne sentiremo parlare.

