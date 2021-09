Non è l'arena, Massimo Giletti ricomincia da zero. "Pioggia di addii tra i collaboratori"

16 settembre 2021 a

a

a

Tante novità ma anche tanti addii per la nuova edizione di Non è l'arena, su La7, che torna in onda il 29 settembre. Cambiamenti che, riporta il sito tv blog, riguardano anche "la spina dorsale del programma condotto da Massimo Giletti".

"Ha rovinato tutto". Domenica In, il dramma di Mara Venier: la dolorosa confessione su Renzo Arbore

Una sorta di fuggi fuggi che va dagli inviati agli autori. Secondo quanto si apprende, infatti, andranno sostituiti due inviati, "in seguito all’abbandono di Daniele Bonistalli e Francesca Carrarini". Per quanto riguarda gli autori, hanno lasciato Manuela Ferri e Alberto Urgu "che andranno rispettivamente su Rai 3 ad Agorà e a L’Aria che tira di Myrta Merlino, sempre su La7. Infine, c’è da segnalare il congedo della redattrice Maria Rosaria Pezzuto, che dovrebbe sbarcare su Rai 2 a Ore 14".

"In futuro dovrà succedere". Federica Sciarelli, la confessione: panico in Rai e tra i suoi fan

Cambia poi il giorno in cui andrà in onda Non è l’Arena. Il programma di Giletti non sarà più alla domenica ma si sposterà nel prime time del mercoledì. Questo significa che Massimo Giletti dovrà sfidare Federica Sciarelli e il suo Chi l’ha visto?, su Rai tre, e Beppe Brindisi con Zona Bianca, su Rete 4, senza dimenticare il duello con Porta a porta di Bruno Vespa nel blocco di seconda serata. Al posto di Non è l'Arena, alla domenica, ci sarà Atlantide, con Andrea Purgatori.

Maria Grazia Cucinotta fatta fuori in Rai, retroscena clamoroso: chi le ha soffiato il programma, all'ultimo momento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.