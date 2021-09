Silvia Toffanin, la figlia e uno strano caso in famiglia: "Ne era convinta, perché papà si chiama Pier Silvio"

18 settembre 2021 a

Oggi, sabato 18 settembre, Silvia Toffanin torna in onda su Canale 5 con il suo Verissimo, che quest'anno raddoppia: terrà compagnia agli italiani anche la domenica pomeriggio. E prima del ritorno, la conduttrice si confessa in una lunga intervista a Fq Magazine, in cui si racconta a tutto tondo: carriera, famiglia, dolori e gioie.

La Toffanin, 41 anni, spende parole toccanti sulla madre: "Mi manca la mia mamma. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è la cosa più importante. Io sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato. È già tanto così", spiega.

Poi, il rapporto con Pier Silvio Berlusconi. La Toffanin ricorda tutte le balle che circolano su di loro: "Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no”, prosegue Silvia nell’intervista. "Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così". Poi la curiosità, sulla figlia Sofia Valentina, che "era convinta che, visto che suo padre si chiama Pier Silvio, la mamma si chiamasse Piersilvia. Ovviamente ci ridiamo insieme", conclude Silvia Toffanin.

