Verissimo, "ecco cosa mi ha scritto". Anna Tatangelo smascherata da Silvia Toffanin: a poche ore dal debutto...

Silvia Toffanin e Anna Tatangelo si prendono la domenica di Canale 5. La prima con lo storico programma Verissimo, la seconda con Scene da un matrimonio. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex di Gigi D’Alessio ha svelato qualche retroscena sul rapporto con la compagna di Pier Silvio Berlusconi: "Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti".

La Toffanin dunque debutterà il 19 settembre mentre la Tatangelo il 3 ottobre. Entrambe più pronte che mai per la nuova sfida, ossia competere con la leadership di Mara Venier e Francesca Fialdini su Rai 1. I presupposti però ci sono tutti. Il settimanale ha anche anticipato i primi due ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 e domenica 19 settembre.

Si tratta di niente di meno Ilary Blasi, amica di lunga data della Toffanin (tutte e due letterine del programma Passaparola). E di Belen Rodriguez. L’argentina sbarcherà per la prima volta in tv dopo aver dato alla luce Luna Marì, la figlia avuta con il parrucchiere Antonino Spinalbese.

