Domenica In, colpo clamoroso di Mara Venier: dopo l'incendio al grattacielo di Milano...

Un vero inizio bomba per Mara Venier, la regina della domenica. Che torna con il suo programma, ovviamente Domenica In, in onda su Rai1, format che è ormai leader assoluto (la prima puntata sarà domenica 19 settembre). Zia Mara, amatissima dal pubblico, dopo qualche mese di stop (e di meritate vacanze) torna in sella. E preme sull'acceleratore: il pomeriggio di festa su Rai1 sarà scandito da grossi scoop e grandi interviste. Canale5, invece, offre uno spezzatino con il tandem Toffanin - Tatangelo, la prima con Verissimo e la seconda con Scena da un matrimonio (lo storico programma di Davide Mengacci.

E la Venier punta in grande: primo super ospite Mahmood, che ha trionfato a Sanremo ed ha - praticamente - incassato l'amore di tutto il pubblico. Lo scorso 11 di giugno è uscito il suo album, ora torna negli studi Fabrizio Frizzi per un saluto a zia Mara. Mahmood è reduce da un grande concerto al teatro Greco di Taormina, in provincia di Messina dove nei giorni scorsi è tornato live.

Di recente Mahmood è stato coinvolto nell'incendio al grattacielo di Milano, dove ha casa al nono piano. Una brutta disavventura, da dimenticare, che sicuramente racconterà nel corso della lunga intervista a Domenica in. E Rai1 parte alla grande con la Venier, riconfermata ancora una volta alla conduzione del suo storico programma.

