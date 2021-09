Nicolas Cage, ricordate l'attore di Hollywood? Com'è ridotto e come campa oggi: rovinato

25 settembre 2021 a

Tristissima fine per Nicolas Cage. L'attore, divo di Hollywood, è stato buttato fuori da un ristorante a Las Vegas perché completamente ubriaco. Come si vede dalle immagini pubblicate dal The Sun l'attore viene scortato fuori dal locale Lawry's Prime Rib. Nicolas Cage, scambiato per un senza tetto, il 13 settembre, è stato buttato fuori a piedi nudi, poi ha tentato di rientrare ma una donna dello staff lo ha infine bloccato all'ingresso.

Secondo quanto ha riferito un testimone oculare la cacciata dal ristorante è stata consequenziale a un consumo esagerato di whisky e tequila da parte dell'attore premio Oscar per la sua interpretazione di un alcolizzato in Leaving Las Vegas.

Del resto non è un momento facile per l'attore. Quattro mesi fa, infatti, è morte sua madre, Joy Vogelsang.

Nel video si vede Nicolas con pantaloni leopardati, una maglietta nera e con delle ciabatte nere. Una fonte ha detto al The Sun: "Eravamo in quel bar quando abbiamo notato quello che all'inizio pensavamo fosse un senzatetto completamente ubriaco e turbolento. Con nostro grande stupore si è rivelato essere Nicolas Cage. Era completamente distrutto e stava litigando con lo staff. Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto bicchierini di tequila e whisky".

