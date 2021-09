Linda Evangelista sfigurata, sviluppi sconvolgenti. Come l'hanno ridotta: un risarcimento mostruoso

25 settembre 2021 a

a

a

Linda Evangelista sfigurata e ridotta sul lastrico ha chiesto 50 milioni di dollari di risarcimento alla società responsabile del trattamento cosmetico di 5 anni fa che l'ha deformata durante la causa intentata presso la corte federale di New York. In un post su Instagram, l'icona della moda anni Novanta che con Naomi Campbell, Claudia Schiffer , Kate Moss e Cindy Crawford, dominava le passerelle e le copertine dei magazine di tutto il mondo, ha spiegato che dopo aver ricevuto un trattamento di "CoolSculpting" (criolipolisi) che provoca riduzione non invasiva del grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato, ha sviluppato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi radicale del suo aspetto al punto da renderla irriconoscibile.

"Sono stanca di vivere". Linda Evangelista sfigurata, lo sfogo dopo il dramma: come la hanno ridotta

La top model in particolare ha chiesto un risarcimento per il "disagio emotivo" e per le "perdite economiche" subite, secondo la denuncia presentata martedì a New York. Secondo il documento, Il trattamento l'ha resa "disoccupata e incapace di guadagnare come modella". A differenza delle colleghe insieme alle quali sfiilava.

Linda Evangelista, la top anni '90? Sfigurata e irriconoscibile: come si è ridotta così | Foto

La Evangelista ha anche sostenuto di non aver ricevuto alcun compenso dall'incidente, tranne il pagamento per una campagna prima del trattamento estetico, in quanto ha dovuto rinunciare agli impegni che le imponevano di comparire in pubblico.

Ricordate Claudia Schiffer? Com'è oggi la ex top model a 51 anni e come campa: impensabile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.