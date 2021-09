Maurizio Costanzo, la rivelazione su Maria De Filippi: "Mi ha fatto capire che sbagliavo"

Francesco Fredella 27 settembre 2021 a

"Mi ha insegnato il rigore, quello vero. Mi ha fatto capire che sbagliavo quando trascuravo un po’ certi miei ospiti": a parlare è Maurizio Costanzo, che dalle colonne del settimanale DiPiù Tv racconta la sua storia d'amore con Maria De Filippi. Un matrimonio lunghissimo, duraturo, basato su amore e rispetto (oltre alla condivisione di una passione comune: la tv). "Mi ha insegnato tanto", dice Costanzo. "Dopo che io ho insegnato tanto a lei". Tra poco tornerà con S’è fatta notte e dice che Maria è una delle pochissime persone da cui accetta consigli.

Il 27 settembre su Rai1 inizia un nuovo ciclo di puntate per Maurizio Costanzo, che sempre al celebre settimanale diretto da Osvaldo Orlandini racconta come sarà la quindicesima edizione del programma condotto da Maurizio Costanzo (ideato da lui ed Enrico Vaime) che andrà in onda su Rai1 alle 00.45. "Ci sarà un tema a unire gli ospiti di ogni serata", svela il conduttore. Tra le ospiti della prima puntata ci saranno Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta. Ma presto tornerà anche il Maurizio Costanzo Show, gioiellino della televisione italiana. Il primo talk di sempre con migliaia di puntate all'attivo e migliaia di ospiti transitati su quel palco, una vera palestra per chiunque sogna di fare televisione, cinema o teatro.

