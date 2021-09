Arisa, rumors: il "pacchetto" per tornare in Rai. Non solo "Ballando", cosa si porta a casa

23 settembre 2021 a

Salvo ulteriori colpi di scena, Arisa sarà tra i concorrenti di punta della nuova edizione di Ballando con le stelle. “Un nome voluto con forza da Milly Carlucci - ha svelato Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - che la corteggiava da maggio scorso (prima del caso Todaro, per intenderci). Per lei un cachet importante, per superare l’ostacolo economico c’è chi ipotizza la presenza di un pacchetto che prevederebbe una presenza in giuria a Il Cantante Mascherato”.

Dove tra l’altro Arisa ha già partecipato in qualità di concorrente, prima di passare poi ai rivali di Mediaset, dove è stata impegnata per un anno nella scuola di Amici, scelta da Maria De Filippi nel ruolo di insegnante di canto. Non ci sono però ancora conferme sul possibile “pacchetto” con cui Arisa rientrerebbe in Rai, soltanto dei sussurri. Tra l’altro la trattativa tra Arisa e viale Mazzini non è stata semplice: soltanto qualche settimana fa sembrava essere naufragata, dopo diversi tira e molla.

E invece alla fine sarebbe stato trovato un accordo, anche perché a volere fortemente Arisa sarebbe proprio la padrona di casa, Milly Carlucci: “Scatenata - aveva svelato Candela sempre su Dagospia - ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta”.

