Vasco Rossi, "annullata l'unica via di fuga": l'inquietante mistero del concerto a Trento, cosa sta succedendo?

18 ottobre 2021 a

a

a

Mancano sette mesi al concerto di Vasco Rossi alla Music Arena di Trento ma c'è una questione di capienza e numero di posti effettivi per il grande evento. Su Vivatiket, il portale dove si acquistano i biglietti per l'esposizione, ora si vede una mappa del luogo con posti, palco eccetera. A guardarla, riporta il sito Il Dolomiti, non si parlerebbe che di una quindicina di ettari per tutta la Music Arena quindi un massimo di 35/40.000 spettatori. Insomma, altroché 120 mila posti annunciati.

Nel bel mezzo di una cena a Senigallia... Vasco Rossi sconvolge un ristorante: robe mai viste

E non finisce qui. Le Pit Area sono le tre "'zone" diverse (con prezzi altrettanto differenti: 91,43 euro la Pit1; 73,14 euro la Pit2; 54,86 la Pit3) da dove potersi guardare il concerto. Queste non potranno differire più di tanto da quanto si vede in questo disegno "perché è da questa immagine che il cliente decide che tipo di acquisto fare e se alla fine dovesse essere molto difforme dalle aspettative sarà una passeggiata per associazioni di consumatori e ricorrenti farsi rimborsare". Anche perché su Vivatiket si annuncia: "Trento inaugura la Trentino Music Arena, la nuova area destinata ai concerti e ai grandi eventi, in grado di ospitare per questa straordinaria occasione oltre 100mila persone''.

"Se sono ancora vivo...": le inquietanti parole di Vasco Rossi. Dopo la polemica politica, questa frase

Di più. Secondo il Dolomiti "molto interessante è la posizione del palco che in questa grafica viene messo a sud". Sarebbe "un colpo di scena non da poco perché di fatto annulla l'unica via di fuga che si sarebbe potuta prevedere in quello spazio stretto e lungo che è l'area di San Vincenzo a Trento. Qualche settimana fa in un'analisi puntuale, norme alla mano, del contesto nel quale dovrebbe andare a realizzarsi la Music Arena spiegavamo che il problema più grande (apparentemente insormontabile) per realizzare un evento da 120.000 persone, come promesso dal presidente Fugatti, di Vasco Rossi è la sicurezza".

"Per quello che capisce...". Red Ronnie umiliato da Vasco Rossi, un faccia a faccia brutale: "Ecco perché sono qui"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.