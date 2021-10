Lady Gaga, origini italiane? Eccole: sale sul palco e... cosa le esce di bocca

18 ottobre 2021 a

Lady Gaga ha origini italiane e non perde occasione per dimostrarlo. Al suo ultimo concerto a Los Angeles, in particolare, ha detto una parolaccia nella nostra lingua e lo ha fatto in maniera esemplare. Nel bel mezzo del suo show, infatti, ha esclamato: "Che caz** succede?". Poi, visto che il suo pubblico non era italiano, si è affrettata a spiegare ai fan, visibilmente divertiti, il significato dell'espressione in inglese.

La star, comunque, è sempre stata molto fiera delle sue origini. Non è la prima volta, infatti, che mette in evidenza la sua conoscenza di alcune parole in italiano. Lo ha già fatto altre volte, pronunciando termini del tipo: "Buongiorno", "Buonasera", ma anche "bellissima" e "ragazza". Proprio negli ultimi tempi è stata in Italia, dove ha girato "House of Gucci", film diretto da Ridley Scott, che racconta 30 anni della famiglia Gucci.

La cantante 35enne, che nella pellicola veste i panni di Patrizia Reggiani, ha sfruttato questi mesi in Italia proprio per fare un po' di pratica con la lingua. Ed è sul set che probabilmente ha sentito molto spesso l’espressione poi ripetuta al concerto. Dal palco di Las Vegas, dove sarà protagonista fino al prossimo 31 ottobre con una serie di show Jazz e Piano, non ha esitato a ripetere la parolaccia. Un momento divertente che molti suoi fan hanno subito immortalato con video poi diventati virali.

